Développé par le Centre culturel des Chiroux, le projet Babillage met en lumière l'importance de l'art et la culture pour les tout-petits comme facteur d'épanouissement et d'émancipation. Le festival propose des spectacles d'art vivant pour les familles et les écoles, un spectacle spécialement conçu pour les bébés, à partir de quelques mois "Territoire Sonore", un moment qui invite parents et bébés à partager un univers de sons avec le violoncelle de Claire Goldfarb en dialogue avec la danseuse Caroline Cornélis.



L’exposition accueille cette année Kitty Crowther, célèbre illustratrice de renommée internationale avec l'exposition "En fluo". BABILLAGE, ce sont aussi des propositions d'ateliers pour favoriser le lien entre l'enfant et l'adulte, ainsi que de nombreux projets tissés avec les professionnels accompagnant l'enfant dans son développement. Sans oublier des espaces de rencontres et d'explorations avec les partenaires de terrain, et l’accueil de personnalités tel que Maya Gratier et sa conférence "Waouh, quel sens de l'échange" ou encore Sophie Marinopoulos, (psychologue, psychanalyste, spécialisée dans les questions de l'enfance et de la famille) en avril 2022. Des moments éclairants qui éveillent à d'autres possibles et ouvrent les perceptions pour déconstruire les idées reçues.



"Considérer l'enfant ou le tout-petit comme une personne à part entière, c'est lui permette d'accéder à une culture commune", note l'équipe organisatrice. "BABILLAGE propose des clés aux jeunes enfants et aux tout-petits pour aller vers l'autre et se construire en leur permettant d'appréhender la réalité de différentes manières, en les aidant à développer leurs perceptions et leur compréhension du monde".



Au même titre que les premiers enfants de Babillage qui arrivent à leur majorité, cette nouvelle édition a pour particularité d’incarner un moment charnière de son existence. "En effet, de nouvelles têtes dans l'équipe, un changement de calendrier scolaire pour la rentrée 2022, le vingtième anniversaire qui arrive ainsi que le fait que le projet tend à s'étendre au niveau de l'âge nous poussent à nous questionner sur l'évolution et à envisager quels seront les nouveaux défis à relever pour les années futures".