Covid-19 Le pourcentage de cas positifs est très élevé dans la province et pas qu’en ville !

On ne parle que de cela en province de Liège depuis plusieurs jours : après avoir fortement touché les régions de Bruxelles et d’Anvers, c’est à Liège que le virus semble aujourd’hui le plus vigoureux. Un chiffre est ainsi mis en avant : le taux de positivité, qui atteint pour la Province de Liège 28,7 %… c’est le taux (provincial) le plus élevé pour le pays. Sur un total de 42 326 tests réalisés, entre le 11 et le 17 octobre 2020, plus de 12 000 tests se sont révélés positifs. Ce qui ne signifie pas automatiquement que le nombre d’hospitalisation augmente d’autant bien sûr… mais le virus et le risque de contamination est présent. À titre de comparaison, la région Bruxelloise et le Hainaut, qui ne sont pas épargnés non plus, affichent pour la même période un taux de positivité respectivement de 23,9 % et 22,4 % avec des totaux de 10 000 et 10 500 cas positifs.

Dans nos pages ce jeudi, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, refusait de céder à la panique mais précisait qu’un facteur avait clairement, selon les chiffres, participé à cette vague liégeoise : la rentrée scolaire dans le supérieur. On le constate en effet, la tranche d’âge 20-29 ans est particulièrement représentée dans les nouveaux cas de Covid et, comme dans d’autres grandes villes universitaires, la vie estudiantine ayant repris ses droits a sans nul doute joué dans la propagation du virus. D’où l’idée, face aux problèmes rencontrés dans les hôpitaux liégeois, de mobiliser un "hôpital de campagne"...

L’arrondissement de Verviers…

Université rayonne toutefois au-delà des murs d’une ville, raison pour laquelle on constate que c’est bien toute la province de Liège qui, aujourd’hui, semble plus "infectée" qu’hier. Selon l’indicateur du taux d’incidence (nombre de cas positifs sur 100 000 habitants, 14 derniers jours) on n’observe ainsi pas moins de 19 communes liégeoises dans le top 20 belge. Une proportion importante de Liégeois est donc touchée depuis début octobre, particulièrement dans l’arrondissement de Verviers.