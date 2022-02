Chaque année à pareille époque, la Fédération Royale du Notariat belge présente son rapport sur l’activité immobilière en province de Liège.

Il en ressort que la hausse des prix constatée en 2020 s’est poursuivie en 2021, aussi bien pour les maisons que pour les appartements.

Ainsi, en province de Liège, le prix médian (qui indique que la moitié des transactions ont été conclues à un prix inférieur et l’autre moitié, à un prix supérieur) d’une maison est de 195 000 euros. C’est un peu plus cher que la médiane wallonne (192 000 €) et surtout 6 % de plus qu’en 2020.

Après déduction de l’inflation, on retiendra une augmentation des prix des maisons de près de 3 % au cours de l’année 2021. Sur les 5 dernières années, l’augmentation approche les 15 %.

Ceci dit à regarder de plus près le prix des maisons est assez différent d’un arrondissement liégeois à l’autre. Ainsi, il est de 180 000 € à Liège (+2.9 %) ; pour 208 000 € à Verviers (+12.4 %) ; 215 000 € à Huy (+7.5 %) et 235 000 € à Waremme (+6.8 %). Ajoutons que les maisons les plus chères se trouvent à Neuville-en-Condroz (Neupré) avec un prix médian de 390 500 €.

Les appartements

En ce qui concerne les appartements, la hausse est de 2 % sur l’année 2021 et de pratiquement 14 % au cours des 5 dernières années. On peut donc conclure que la hausse des prix tant des maisons que des appartements est continue et graduelle au fil des années, ce qui démontre la très belle santé du marché immobilier liégeois !

En province de Liège, le prix médian d’un appartement est ainsi de 175 000 €, soit en augmentation de 4,8 %.

Là aussi les prix varient selon les arrondissements. Ainsi, il est de 169 500 € (-0,3 %) pour Verviers ; de 172 500 € à Liège (+7,8 %) ; 175 000 à Huy (+2,9 %) et 196 020 à Waremme (-2 %).

Entre appartements et maisons, il n’y a pas forcément de corrélation de prix. Ainsi, par exemple les prix des maisons à Bressoux sont de 150 000 € (-6,3 %) alors que les appartements sont plus chers qu’en 2020, augmentant de 19,3 %, avec un prix médian de 161 000 €.

Dans ce domaine, le prix médian des appartements à Seraing a augmenté de… 36 % pour atteindre 170 000 €. "C’est sans doute parce que l’on construit mieux dans ces communes et que les nouveaux appartements à vendre sont de meilleure qualité que par le passé".