Le Fort Adventure de Chaudfontaine dresse un bilan particulièrement positif de sa saison 2020-2021… Au niveau de la fréquentation notamment. Sur la saison en effet, plus de 500 anniversaires d’enfants ont été organisés.

En outre plusieurs nouveautés sont annoncées… Dès janvier 2022 un escape game insolite qui ouvrira, tout comme un accrobranche qui sera quant à lui inauguré en juin 2022.

"Malgré une année spéciale avec les réglementations liées au covid 19, le Fort Aventure a réalisé une année record en termes de chiffres. En effet, 503 anniversaires enfants se sont déroulés dans le Fort Aventure. Des enfants entre 5 et 14 ans défiant les activités Fort Boyard et accrobranche", explique l’organisation du fort.

Concernant les groupes adultes, le bilan est également positif : 175 groupes adultes sont venus pour des teams building et "brûlages de culotte" et 60 groupes familles ont exploré le fort. Le bilan total de fréquentation étant donc approximativement de 10.500 personnes, un record !

Le fort rouvrira dès le premier week-end de janvier avec comme nouveauté un escape game insolite sur le thème de la Première Guerre Mondiale ! Un parcours accrobranche avec des ateliers plus hauts et destinés à un public fan d’adrénaline verra donc aussi le jour. "L’objectif étant de faire découvrir l’aventure à un public encore plus grand mais également de fidéliser notre clientèle existante !"…