Nous évoquions il y a peu ces permis accordés pour des projets privés dans le centre historique de Liège… dans le quartier Léopold-Cathédrale notamment. Aujourd’hui, c’est une aide (financière) publique qui vient d’être accordée, à Liège, pour son quartier Léopold précisément et ce, par la Région wallonne. Par ailleurs, un montant relativement conséquent a aussi été accordé pour la rénovation du quartier de Mons-lez-Liège, à Flémalle.

Au total, le Gouvernement wallon a annoncé, sur proposition du ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon, débloquer une enveloppe de près de 7 millions 300 000 euros "pour la rénovation urbaine pour 11 projets de rénovation urbaine en Wallonie. Au total, ce seront plus de 15 millions d’euros qui seront octroyés d’ici la fin de cette année à plus de 30 villes et communes de Wallonie".

Pour Liège, plus de 2 millions sont dégagés comme suit : une subvention de 1 million 383.000 euros pour l’opération de rénovation urbaine du quartier Léopold et un montant de 653 400 euros pour le projet du quartier Sainte-Marguerite II à Liège. Pour Sainte-Marguerite, il s’agit d’effectuer des travaux de réhabilitation du parc public Naniot/Clajot. Pour Léopold, cela doit permettre la création de cinq logements et un commerce, rue du Stalon et rue Sainte-Catherine.

Pour Flémalle, c’est une enveloppe de 440 000 euros pour la rénovation urbaine du quartier de Mons-lez-Liège qui est prévue. L’opération de rénovation urbaine porte sur le noyau central de Mons-lez-Liège.

Pour Christophe Collignon : "Les centres urbains ont un rôle essentiel à jouer et sont les moteurs du développement et de la transition écologique, sociale et économique de la Wallonie. Rénover et revitaliser les centres urbains en Wallonie implique la participation citoyenne…".