Mobilité Ces chantiers qui vont sévèrement compliquer la rentrée des Liégeois…

Nous l’avons déjà évoqué dans ces pages… depuis la mi-juillet et les terribles inondations qui ont touché la région liégeoise, la mobilité autour de la Cité ardente est particulièrement complexe. Principale cause de cette situation : le tunnel de Cointe fermé entre Angleur et le Val-Benoît. Il y a quelques jours, le couperet est tombé : le tunnel ne rouvrira pas avant mi-octobre. Il va falloir s’armer de patience.

Ce vendredi, alors que le trafic se fait déjà plus dense à Liège, la Sofico a communiqué sur ses chantiers en cours. Sur les quelque 36 chantiers wallons évoqués, Liège semble épargnée en "nombre" (seulement 7 chantiers dont 2 s’achèvent). Mais comme on le dit parfois, ce n’est pas la "taille" qui compte.

Deux chantiers vont s’achever en région liégeoise, à savoir celui sur l’E313/A13,