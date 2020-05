PV pour infraction au code wallon du bien-être animal

Nous l'évoquions en début de semaine, plusieurs associations de défense des animaux sont intervenues à Plombières, à la demande des autorités locales, dans une ferme, où plusieurs animaux semblaient être maintenus dans des conditions précaires. Au total, 20 chevreaux détenus dans une remorque ont été saisis ; le fermier possédait aussi huit chevaux et deux chiens. Les huit chevaux détenus par l’homme manquaient de boxes. Ainsi, il n’y avait que trois boxes pour huit chevaux. Malgré tout, les animaux ne semblaient pas en mauvaise santé. Le propriétaire des lieux a déjà fait l’objet de saisie pour maltraitance envers les animaux.

Concrètement, un dossier pour maltraitance envers les animaux a été ouvert. Le propriétaire devrait être poursuivi pour ces faits. Un PV pour infraction au Code wallon du Bien-être animal et pour non-respect des conditions sanitaires a en tout cas été dressé par la police. Le Parquet dispose maintenant d’un délai de 2 mois pour prendre la main dans ce dossier. À défaut, ce sera au fonctionnaire sanctionnateur de la Région wallonne d’infliger une amende administrative, voire un retrait de permis de détention d’animaux.

Les associations qui sont intervenues, dont Animal sans toi... T et Animaux en Péril, se félicitent de cette intervention et de la parfaite collaboration entre les autorités locales, la police, les associations et les vétérinaires.