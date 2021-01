Wallonie Santé, l’unique fonds d’investissement régional wallon actif dans la Santé et l’Action Sociale, a décidé d’investir 20 millions d’euros dans la construction du LégiaPark, un ensemble immobilier dédié aux activités économiques dans le domaine des sciences du vivant.

Il s’agit du plus gros investissement réalisé par ce fonds opérationnel depuis 2019 dans une infrastructure relevant de son secteur d’activité.

Concrètement, le projet du LégiaPark s’inscrit dans une valorisation de l’écosystème des biotechnologies et des sciences du vivant en Wallonie. Il sera situé en face de la nouvelle clinique CHC MontLégia. La superficie des surfaces construites du LégiaPark, de près de 30 000 m² (2 bâtiments), accueillera des infrastructures destinées en majeure partie à des entreprises qui s’inscrivent dans l’écosystème biomédical, notamment celles actives dans les tests cliniques (salles blanches, zones de petite production et de stockage, contrôle de qualité…)

Basé sur une philosophie de partenariats, le site reste ouvert à tout autre intervenant professionnel local, national ou international actif dans le secteur de la Santé.

L’objectif ultime du LégiaPark est de venir renforcer l’écosystème biomédical avec la création d’emplois directs et indirects ainsi que d’attirer les talents dans un secteur de la Santé qui s’avère être le plus important pourvoyeur d’emplois en Wallonie (14,9 %, soit près de 200 000 personnes).

"Ambitieux et innovant, cet investissement stratégique dans le LégiaPark viendra encore nourrir et développer ce biotope générateur d’activités et pourvoyeur d’emplois", explique Philippe Buelen, Président du Comité de direction et CEO de Wallonie Santé.

Dans le projet du LégiaPark, Wallonie Santé intervient financièrement aux côtés du CHC, de NOSHAQ et d’investisseurs privés pour près d’un quart d’un investissement total estimé à 83 millions. L’intervention s’effectue à la fois en capital pour 10 millions dans la structure immobilière faîtière (FIIS, Fonds d’Investissement Immobilier Spécialisé) ainsi que sous forme d’un prêt Green Health à hauteur de 10 millions.

Ce prêt qui s’inscrit dans la politique de développement durable de Wallonie Santé est un nouveau produit financier destiné à soutenir les investissements économiseurs d’énergie dans le secteur de la Santé et de l’Action sociale. C’est précisément l’usage qui sera fait de ces fonds lors de la construction du LégiaPark qui se veut être un modèle en matière de gestion et de consommation d’énergie.

J.-M. C.