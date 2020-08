17 poubelles “intelligentes” sont en cours d’installation depuis ce 29 juillet dans différentes rues et places à Herstal, ont indiqué ce lundi les autorités communales. Equipées de capteurs solaires, ces poubelles publiques sont reliées à un logiciel informatique. Elles fournissent des informations sur leur taux de remplissage ainsi que l’état de la poubelle.

“Ces poubelles ont un volume de 120 litres, plus de deux fois supérieur à celui des poubelles en place actuellement. Elles sont munies d’une presse qui permet un taux de compactage d’au moins 5 fois le volume initial. Elles pourront donc accueillir plus de déchets et réduire les fréquences de vidange”, précise Christian Laverdeur, échevin en charge de la Propreté publique.

Comme c’est déjà le cas à Liège, l’objectif est de placer ces nouvelles poubelles “dans des endroits relativement fréquentés par le public comme le centre-ville, la gare, près d’une école ou encore d’un centre sportif, etc”, indiquent les autorités. “Cela permettra de réduire la fréquence de vidange et d’éviter qu’elles ne débordent le week-end ou lors des jours fériés”.

À noter que ces poubelles sont aussi munies d’un tiroir à poignée, elles sont donc plus hermétiques ce qui supprime les nuisances éventuelles (odeurs, mouches ou guêpes). Comme les autres nouvelles poubelles, elles sont également équipées de cendriers.

Pour rappel, deux poubelles de ce type avaient déjà été placées par Urbeo en 2018 dans le musée de l’Éphémère, derrière le nouvel hôtel de ville. En plus de ces 17 poubelles, 3 autres seront installées lors de l’aménagement de la place Gilles Gérard et du réaménagement de l’abri de bus place César de Paepe. “Avec cet investissement, la Ville de Herstal continue à engager des moyens importants en matière de propreté publique pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie de ses habitants”.