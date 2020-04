Cet achat de masques en coton est une initiative supracommunale et nécessite un investissement de près de 400.000 euros

Période de vie exceptionnelle, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés est aussi une opportunité de renforcer des liens de solidarité uniques, de plus en plus forts à mesure que la pandémie se prolonge.

Dans l’arrondissement Huy-Waremme, les 31 villes et communes sont regroupées depuis le début de la crise dans une seule dynamique, qui permet d’affronter ensemble, de manière coordonnée et cohérente, ce défi sans précédent. Et de répondre dans des délais minimaux aux problèmes concrets qui peuvent surgir à tout moment, dans une vie quotidienne dont les repères sont forcément chamboulés.

Ainsi, les 31 bourgmestres de Huy-Waremme n’ont pas attendu la confirmation de la Première Ministre, mercredi soir, pour travailler à une formule permettant à la population (près de 200.000 habitants) de disposer à brève échéance de masques en tissu. Des masques dits « de confort » lavables à haute température et réutilisables. Ce projet, dont la pertinence a été rappelée mercredi par le Conseil national de sécurité (« une barrière de plus »), est une réalité. Un achat de 200.000 masques en coton, Fabriqués en Europe, a ainsi été conclu dès le début de la semaine via une Société wallonne, afin de permettre à tous les habitants de l’arrondissement de disposer d’un exemplaire, dans des délais raisonnables (fin avril-début mai).

Cet achat de masques en coton est une initiative supracommunale (effort de près de 400.000 euros) qui, bien entendu, s’inscrit dans une stratégie globale de (dé)confinement.

Pour rappel, dès le 21 mars dernier, toutes les communes de l’arrondissement de Huy-Waremme (au travers de l’ASBL Conférence des élus Meuse-Hesbaye-Condroz) avaient aussi conclu un achat groupé de masques de type KN95, protections répondant aux besoins lancinants d’une série de professionnels de la santé, de l’aide et de la sécurité publiques. Un investissement collectif de plus de 80.000 euros a ainsi permis d’aider en urgence des professions qui avaient alors cruellement besoin d’appui.

Dans le respect des priorités définies par le SPF Santé, chaque commune de Hesbaye, Condroz ou vallée mosane essaie au quotidien de répondre aux besoins et réalités spécifiques de son territoire. Infirmiers(res) à domicile, kinés, pharmaciens, médecins généralistes, policiers locaux,… ont ainsi reçu 20.000 masques de protection, scientifiquement éprouvés, leur permettant de poursuivre leurs missions vitales.

Une seconde cargaison de 20.000 masques, identiques, est attendue dans les prochains jours, comme prévu. Les mêmes catégories de métiers seront ainsi desservies, en renforcement des initiatives prises aux niveaux fédéral, régional et provincial ces derniers jours.

Dans les prochains jours, un groupe de travail sera créé afin d’envisager l’impact négatif de cette immense crise sanitaire et de tracer des pistes pour l’avenir. En tenant compte des spécificités et réalités propres à chaque commune, ce groupe sera chargé de définir, répertorier et prioriser une série de dispositions, de projets permettant de soutenir les citoyens, les travailleurs, les entreprises, les commerçants, les associations/clubs,… du bassin de vie Huy-Waremme. Dans le respect strict des mesures sanitaires et en complément des dispositions qui seront prises aux niveaux fédéral, régional et provincial.