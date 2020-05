Ce lundi, la Fondation Hannutoise Vicky et Alexis, du nom de ces deux jeunes décédés lors de l’explosion de la rue Léopold, à Liège, a offert 200 masques au centre Les Machiroux situé à Ans accueille des jeunes non scolarisés. Les enfants qui s’y rendent sont âgés de 0 à 21 ans.

"Je connaissais Alexis, le fils de Monsieur et Madame Robert", explique Virginie Schouffler, une éducatrice âgée de 30 ans qui travaille à l’endroit. "Nous n’avions pas de masques en vue du déconfinement. Nous aurions dû les acheter sur fonds propres, mais c’était impossible."

Ce centre vise la réinsertion sociale, scolaire et ou professionnelle pour chaque jeune qu’il accueille. Il prend en charge des enfants et des jeunes qui présentent des troubles du comportement, de l’autisme et des lésions cérébrales congénitales ou acquises, comme par exemple de l’épilepsie. Il a pour but de permettre aux enfants de retrouver une scolarité classique et aux grands ados d’acquérir de l’autonomie. "Souvent, les enfants arrivent chez nous à la suite d’un échec scolaire au niveau spécialisé."

Avec la crise du Covid-19, la plupart des institutions ont fermé. Le centre d’accueil fonctionne comme une garderie. Le but est d’être prêts pour la réouverture. "Nous nous préparons à un déconfinement. Beaucoup de parents et d’enfants ont peur de revenir. Ce ne sera pas simple. Habituellement, nos groupes sont composés de 9 ou 10 enfants, mais nous allons devoir nous limiter à des groupes de 2 ou 3 enfants."

Étant donné les problématiques rencontrées par les enfants du centre Les Machiroux, le port du masque ne sera pas simple, mais ce don est accueilli avec enthousiasme. "Sans cette aide de la Fondation Vicky et Alexis nous ne pourrions pas nous offrir un tel matériel."