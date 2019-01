Une réussite pour une première action en Cité ardente.

Jeudi vers midi plusieurs centaines de jeunes Liégeois ont convergé vers la place du Marché à Liège.

leur but était de manifester pour le climat et de faire savoir aux autorités publiques qu'il était plus que temps d'agir pour sauver la planète. Au fil du temps, les rangs se sont serrés davantage pour atteindre environ 2000 personnes.

Dans une ambiance bon enfant, les jeunes ont scandé plusieurs slogans tels que : Politic-tac,tic tac, urgence pour le climat ou encore oui oui oui à l'écologie, non non non à la pollution.

Après avoir entendu quelques discours bien sentis, les manifestants se sont remis à chanter et scander alors qu'une délégation d'étudiants devait être reçue par le bourgmestre de Liège.