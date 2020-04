Chaque collaborateur va en recevoir deux.

RESA, principal gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz en Province de Liège, a décidé de fournir à l’ensemble de ses 900 collaborateurs deux masques en tissu lavables afin de préserver leur santé ainsi que celles des citoyens avec qui ils sont en contact au quotidien dans le cadre de leurs missions.

Le 8 avril dernier, avant même que les experts du Conseil National de Sécurité n’encouragent formellement le port du masque et alors que la Conférence des Bourgmestres ne s’était pas encore positionnée à ce sujet, le Comité de Direction de l’Intercommunale décidait de procéder à la commande de deux masques en tissu réutilisables pour chacun de ses collaborateurs, soit près de 2.000 unités. « Nous sommes une entreprise publique au service du public. Nos agents sont en intervention sur le terrain, ils sont en contact avec la population lorsqu’ils effectuent des réparations sur notre réseau ou chez les particuliers ; il était de notre devoir de préserver leur sécurité ainsi que celle de la population. » indique Gil Simon, Directeur général de RESA Intercommunale.

Ces 2.000 masques ont été confectionnés dans un tissu 100% polyester et peuvent être équipés d’un deuxième filtre en papier pour renforcer leur efficacité. L’ensemble des agents des services opérationnels en contact direct avec la population ou avec d’autres agents tels que les indexiers, les magasiniers ou encore les délégués techniques sont dès à présent équipés de ces masques. Le reste du personnel, et notamment les agents actuellement en télétravail, recevra ses deux masques dans les prochains jours par courrier postal.

« Durant le confinement, nous avons dû adapter nos activités », ajoute Gil Simon, « en tant que service public, nous prenons nos responsabilités et nous mettons tout en œuvre afin de pouvoir maintenir les interventions urgentes et indispensables pour garantir l’approvisionnement en énergie dans les foyers et la sécurité des citoyens. Le service clientèle poursuit également ses activités de manière prudente pour venir en aide aux personnes disposant de compteurs à budget principalement ».

La généralisation du port du masque à l’ensemble de son personnel s’inscrit dans un plan global de gestion de crise mis en place par l’Intercommunale RESA pour faire face au virus Covid 19. En effet, au port du masque généralisé s’ajoutent le télétravail, la distanciation sociale, l’approvisionnement en gel hydroalcoolique pour chaque agent ou encore la désinfection accrue des bureaux, locaux et accueils à la clientèle, autant d’actes et de mesures qui ne constituent pas un bouclier mais bien des barrières supplémentaires contre le virus. « Ce plan de gestion de crise consacre également tout un volet au déconfinement et à la reprise progressive de toutes nos activités dans des conditions permettant le respect de la distanciation sociale que ce soit sur le terrain mais aussi dans nos bureaux administratifs ».

Cette démarche proactive témoigne de la gestion prudentielle dont l’Intercommunale RESA fait preuve durant cette crise sanitaire.