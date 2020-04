Suite à l’appel lancé par le CHU de Liège, pour trouver des couturières afin de réaliser des blouses opératoires, ce sont plus de 2 000 personnes qui ont répondu présentes et qui attendent désormais leur kit. Au CHU de Liège, on remercie bien sûr ces bénévoles et on précisait : "Tous ceux qui se sont inscrits par mail vont recevoir un mail de retour avec une information à nous retourner : leur adresse postale". Le mail devait parvenir avant ce mardi midi. Les kits doivent être envoyés par voie postale avec un tuto (une adresse internet pour voir la vidéo réalisée par l’Opéra). La blouse réalisée devra alors être remise dans l’enveloppe avec un questionnaire rempli ; enveloppe à déposer dans une boîte postale pour retour au CHU. "Aucun frais de port ne sera à votre charge. Merci de votre soutien et de votre patience".