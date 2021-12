Finances Les chantiers vont débuter un peu partout dans la commune… avec un budget d’après-inondations.

La COVID, dans un premier temps, les inondations de juillet par la suite ont une influence importante sur les politiques mises en place actuellement, que ce soit au niveau communal ou régional. De nombreux chantiers ont été retardés de quelques mois et la priorité est un retour "à la normale" dès que possible. La volonté est de poursuivre le travail entrepris depuis 5 mois afin de permettre aux associations, à la population et à l’administration de fonctionner dans de bonnes conditions. Une bonne partie de chemin a été réalisée mais le travail reste conséquent"…

C’est ainsi que le bourgmestre d’Aywaille, Thierry Carpentier, a introduit le budget 2022 qui, on l’aura compris, sera marqué par la "reconstruction", comme dans d’autres entités touchées par les inondations de mi-juillet. Ici qui plus est, l’année 2022 était déjà marquée par le sceau des travaux. Clairement, les chantiers vont débuter un peu partout dans la commune…

Outre le budget ordinaire à l’équilibre (16,7 millions), c’est donc au niveau du budget des investissements (extraordinaire) que les différences sont notables par rapport aux années antérieures, le budget pour 2022 (8,9 millions) étant presque doublé.