Depuis les nombreux travaux à Liège, même Google Maps a du mal à guider correctement ses utilisateurs

Depuis un certain temps maintenant, de nombreux travaux envahissent la Cité Ardente. Il devient de plus en plus difficile pour les automobilistes de se déplacer facilement. L'aide des service de cartographie est censé aider ses utilisateurs à pouvoir se repérer. Mais ceux-ci ignorent des infos essentielles pendant les travaux et provoquent des erreurs de guidage et de navigation.

À l'instar de Google Maps, qui peine à trouver son chemin et... se perd dans les travaux. Nos confrères de L'Avenir ont regroupé quelques exemples surréalistes qui remettent en cause l’actualisation des itinéraires proposés par l’application à Liège.

Le retour du double-sens de la rue Léopold

Depuis le 15 juillet 2019, un sens unique a été imposé à la rue Léopold pour cause de travaux du tram liégeois. Mais depuis le 12 avril dernier, les deux sens de circulation ont été rétablis. Une information que Google Maps n'a pas mis à jour dans son application, comme le montre la capture d’écran de L'Avenir ci-dessous.

On peut s'apercevoir que l’itinéraire proposé par Google Maps évite la rue Léopold comme si elle était encore en sens unique. Le conducteur est dès lors obligé de tourner à gauche à la sortie du pont des Arches, alors qu'il peut continuer sa route puisque la circulation a été rétablie dans les deux sens.

Le crochet inutile

L’Avenir indique également l’existence d’un crochet inutile pour rejoindre l’E25/A25 à Bressoux, en direction de Visé et Maastricht. Ainsi, pour se rendre à Verviers depuis Liège, il suffit de longer l’avenue Georges Truffaut avant de monter sur l’autoroute. Une voie qui est en travaux depuis le mois de mars. Mais Google Maps envoie systématiquement ses utilisateurs par Jupille-sur-Meuse.

