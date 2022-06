Liège : le bourgmestre Willy Demeyer positif au Covid

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Ce mardi, les conseillers communaux liégeois se sont réunis pour, entre autres, débattre du plan de gestion de la ville.

À l’entame des débats, un élu et non des moindres brillait par son absence. En effet, le bourgmestre Willy Demeyer s’était fait porter pâle pour cause de… Covid.

Le mayeur liégeois s’est frotté à un test lundi, test qui s’est révélé positif. Pas de panique nous dit-on toutefois, le “premier” liégeois n’est pas sévèrement touché.

Les débats ont donc été guidés par la première échevine qui plus est, en charge des Finances, la Libérale Christine Defraigne.