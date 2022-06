Emeutes de Liège en 2021 : La police veut identifier 25 nouveaux suspects

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Un policier couché au sol, inconscient, sa moto renversée sur lui… et autour de ce dernier, des centaines de jeunes en colère, lançant des pavés, des barrières, des panneaux de signalisation, en direction de la police venue en nombre pour stopper une émeute soudaine. Chacun se souvient bien, à Liège, des émeutes et des pillages survenus le 13 mars 2021 dans le centre-ville… en marge d’une manifestation pacifique, tout avait dégénéré et la police avait dû intervenir en nombre pour faire cesser (dans la soirée seulement), ces élans de violence.

Aujourd’hui, 18 mois après les faits, la police fédérale vient de lancer un nouvel appel à témoins, diffusant des images récoltées par les enquêteurs… au total, les visages de 25 personnes ont été rendus publics.

Le dossier est aujourd’hui dans les mains d’un juge d’instruction et de nombreuses interpellations ont déjà été réalisées tant dans l’affaire des émeutes que dans le cadre du pillage du magasin JD Sports situé au beau milieu de la place Saint-Lambert.

Pour rappel, c’est donc en marge d’un rassemblement du mouvement “Black lives matter” que les faits s’étaient produits. La manifestation s’était déroulée en soutien à cette dame, arrêtée de manière musclée suite à une rébellion, le lundi précédant les événements. Plus de 200 casseurs s’étaient ainsi “invités à la fête”… Le bilan des blessés s’élevait à 36 personnes au sein des forces de l’ordre. Lors des affrontements, les vitrines de nombreux magasins avaient également été brisées, au niveau de la place de la République Française et des galeries Saint-Lambert notamment.

Voici donc les portraits des nouveaux suspects recherchés :

Le 1er auteur a les cheveux foncés et une fine moustache. Il portait un sweat bleu avec des lignes jaune fluorescente, une veste foncée matelassée sans manches et une casquette beige à motifs.

©polfed

Le 2e auteur a les cheveux foncés et une barbe. Il portait une veste kaki avec une capuche bordée de fourrure et une casquette noire avec une inscription blanche sur le devant.

©polfed

Le 3e auteur a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Il portait une veste matelassée rouge et un sweat vert et noir.

©polfed

Le 4e auteur a de courts cheveux foncés. Il portait une veste en jeans avec une doublure et col en fourrure blancs.

©polfed

Le 5e auteur portait un pantalon déchiré en jeans bleu, un sweat noir à capuche et une veste rouge matelassée.

©polfed

Le 6e auteur a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Il portait un pantalon de training noir et un sweat à capuche jaune avec des inscriptions noires.

©polfed

Le 7e auteur a les cheveux rasés, une barbe et porte des lunettes. Il était vêtu d'une veste foncée et d'un sweat blanc à capuche.

©polfed

Le 8e auteur portait un pantalon beige, une veste beige, un bonnet et des gants noirs. Il était en possession d'un sac à dos noir.

©polfed

Le 9e auteur a les cheveux foncés et mi-longs. Il portait un pantalon noir avec une large bande blanche et une veste matelassée noire à capuche. Il était en possession d'un sac bandoulière à carreaux noirs et blancs.

©polfed

Le 10e auteur a une barbe naissante. Il portait un sweat à capuche gris, une veste beige et une casquette blanche avec un logo sur le devant.

©polfed

Le 11e auteur a les cheveux châtain clair rasés sur les côtés. Il portait une veste matelassée rouge avec un col en fourrure. Il était en possession d'un sac bandoulière brun clair.

©polfed

Le 12e auteur est une jeune femme. Elle a les cheveux blonds. Elle portait des vêtements blancs et des baskets noires.

©polfed

Le 13e auteur portait une veste matelassée bleue à capuche de marque « Nike » et une casquette grise de marque « Ellesse ».

©polfed

Le 14e auteur est une jeune femme. Elle a les cheveux châtain clair. Elle portait un pantalon avec un imprimé camouflage (noir, blanc, gris), une veste matelassée bordeaux à capuche et des baskets rouges. Elle était en possession d'un sac à dos gris.

©polfed

Le 15e auteur a des dreadlocks. Il portait une veste blanche à capuche et de grands écouteurs.

©polfed

Le 16e auteur a les cheveux foncés et une moustache. Il portait un pantalon noir et un sweat orange à capuche de marque « Nike ».

©polfed

Le 17e auteur a les cheveux foncés et un long nez fin. Il portait une veste noire et un bonnet noir avec un logo blanc.

©polfed

Le 18e auteur a les cheveux foncés mi-longs et une barbe. Il portait un pantalon noir et une veste kaki à capuche.

©polfed

Le 19e auteur a les cheveux brun ondulé rasés sur les côtés. Il portait une veste matelassée noire.

©polfed

Le 20e auteur portait une veste noire, un bonnet bleu et un masque chirurgical.

©polfed

Le 21e auteur a des dreadlocks. Il portait un pantalon beige, un sweat vert à capuche et une masque buccal bleu à motifs noirs. Il était en possession d'un sac à dos noir.

©polfed

Le 22e auteur a de courtes dreadlocks rousses. Il portait un pantalon noir, une veste matelassée noire et des baskets blanches.

©polfed

Le 23e auteur a les cheveux foncés rasés sur les côtés et porte des lunettes. Il portait une veste noire à capuche.

©polfed

Le 24e auteur a les cheveux crépus et foncés. Il portait un pantalon de sport bleu, une veste à capuche matelassée tricolore (bleu-blanc-gris) et des baskets noires et grises avec un logo doré.

©polfed

Le 25e auteur a de courts cheveux foncés. Il portait un sweat blanc à capuche, une veste kaki et un masque buccal blanc.