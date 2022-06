Il viole une jeune fille en pleine rue à Liège

Alexandre Decerf, un Liégeois âgé de 40 ans a écopé d’une peine de six ans de prison ferme et d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines de cinq ans pour avoir commis un viol sur une jeune fille croisée en rue à Liège. Le 11 janvier 2020, vers deux heures du matin, un homme a appelé les secours parce qu’une dame qui habite le même immeuble que lui a été victime d’un viol alors qu’elle se trouvait dans la rue Saint Laurent à Liège. Sur place, la jeune fille a été interpellée par un homme qui lui a demandé du feu.

Elle lui a prêté son briquet puis a quitté les lieux sans récupérer son bien. Le suspect, un homme blond et qui porte une barbe en forme de bouc, l'a suivie. Il l'a maîtrisée physiquement et coincée dans un renfoncement de la porte d'entrée d'une habitation. Il a tenté de la déshabiller. Il l'a insultée et lui a en même temps fait des compliments. Il lui a dit de se détendre et que tout allait bien aller, qu'il voulait "juste lui faire l'amour et la toucher." Elle lui a proposé de le laisser faire s'il ne la tuait pas ou ne la violentait pas. Il l'a contrainte à lui réaliser une fellation et lui a enfoncé les doigts dans le vagin avant de prendre la fuite. Lorsque la police est intervenue sur place, la victime était en état de choc et avait des difficultés à respirer. Grâce à l'ADN retrouvé sur la jeune fille, le suspect a été identifié puisque son profil était déjà enregistré dans la banque de données des délinquants sexuels.

Au départ, il a prévenu ne pas se souvenir des faits. L’expert a estimé que l’intéressé présente toujours de la dangerosité. Il a par ailleurs déjà été condamné le 5 septembre 2011 par la cour d’appel de Liège à une peine de trois ans de prison pour un viol sur majeure. Le tribunal a décidé d’assortir la mesure d’une peine de sûreté étant donné la gravité des faits, mais aussi la personnalité du prévenu. Le tribunal a par ailleurs décidé de prononcer l’arrestation immédiate d'Alexandre Decerf qui ne s’est pas présenté à l’audience.