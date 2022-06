Liège : Le proxénète forçait la jeune fille

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Zied, 31 ans, a écopé de trente mois de prison ferme pour avoir commis proxénétisme avec circonstance aggravante de vulnérabilité, de traite des êtres humains et de coups et blessures volontaires. Le jeune homme a commis les faits sur sa compagne, une dame en séjour irrégulier sur le territoire et qui ne parlait pas le français.

Les faits ont été découverts en 2019, lorsque la police a contrôlé une jeune femme qui se prostituait dans le quartier de Cathédrale Nord à Liège. La dame n’avait pas de papiers d’identité, pas de téléphone et même pas d’argent liquide sur elle. La jeune femme ne parlait pas le français. Un client a expliqué qu’il avait rencontré l’intéressée au même endroit et que dès qu’il s’était approché, Zied était intervenu. C’est ce dernier qui a négocié les tarifs. Il a demandé 600 euros pour une nuit passée avec la jeune femme. C’est Zied qui parlait au nom de la jeune femme et qui est reparti avec l’argent. Lorsque le client a voulu une nouvelle fois revoir la dame, il dû contacter Zied.

Ce dernier lui a indiqué dans quel hôtel elle se trouvait avec un autre client. Entendue, la jeune femme a expliqué qu’elle venait de Colombie. Elle est arrivée en Espagne en 2017. Quelques mois plus tard, elle a rencontré Zied alors qu’elle se trouvait au Luxembourg. Elle est venue le rejoindre en Belgique le 17 décembre 2018. Le client a déclaré qu’il avait vu des traces de bleus sur la jeune femme. Une voisine a également confirmé qu’elle était régulièrement frappée par son compagnon.

La police est intervenue à plusieurs reprises après des scènes de coups. La victime a notamment eu les yeux tuméfiés, les côtes cassées et aurait été étranglée par son compagnon. Zied a d'abord même nié avoir une relation avec la dame. Il a prétendu qu'il s'agissait d'une amie avec laquelle il entretenait parfois des relations sexuelles et qu'il l'aidait. Cette jeune femme connaitrait une addiction aux stupéfiants tandis que Zied a déjà été condamné pour deal. "Je ne l'ai jamais prostituée", a indiqué Zied lors de la première audience devant le tribunal. "Je vole et je vends de la drogue, mais je ne suis pas un maquereau !"