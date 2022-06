Une (nouvelle) pub de moins à Liège

La lutte anti-publicité se précise à Liège… après deux épisodes heureux pour ceux qui combattent l'invasion publicitaire en ville en effet (lire ci-après), les autorités communales confirment aujourd'hui vouloir réduire cette pression publicitaire dans les rues… en refusant un permis.

Répondant en effet à l'interpellation de la conseillère communale PS Corinne Wégimont, sur les suites données à cette publicité illégale placée il y a une quinzaine de jours sur l'esplanade des Guillemins, le mayeur liégeois a annoncé que "le collège communal a aussi refusé ce vendredi le renouvellement du permis d'un panneau publicitaire situé le long de la rue de Herve, toujours dans cet objectif de réduire la pression publicitaire sur l'espace public"… une (nouvelle) publicité de moins à Liège donc.

Pour rappel, en quelques semaines, Liège a fait retirer deux publicités particulièrement visibles sur son territoire : celle qui avait été placée à l'aide d'un camion publicitaire face à la gare des Guillemins (et qui vantait les mérites d'un véhicule si big love pour la planète) mais aussi celle située à l'entrée de la rue Grétry, dans le quartier du Longdoz. Cette dernière, pour un organisme de crédit bien connu, avait également été réalisée sans autorisation et, surtout, avait pris les allures d'une fresque artistique. Les collectifs anti-publicités et le parti Vert ardent n'avait pas manqué de dénoncer cette pratique.