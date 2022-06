C’en est déjà fini du marché local de Clavier

Né en 2021, le marché des produits locaux organisé en alternance à Clavier-Station et à Bois-et-Borsu n’aura pas tenu deux saisons. La Commune vient en effet de faire savoir qu’elle mettait fin à cette initiative lancée en partenariat avec le Comité d’initiative et culturel de Clavier. En cause? Des acheteurs de moins en moins nombreux, et, conséquence, des producteurs de moins en moins assidus.

"Lors du dernier marché en mai, je n'ai compté qu'une douzaine de clients, regrette Vincent Bertrand qui proposait notamment des produits de la Fromagerie du Gros Chêne et de la Fermière de Méan. Malgré le dynamisme des organisateurs, il n'y a jamais eu de fidélisation de la clientèle. Contrairement aux autres marchés ruraux que je fréquente (Braives, Marchin, Vezin, Noville-les-Bois), il manquait aussi à Clavier deux vendeurs qui attirent les chalands, à savoir un poissonnier et un rôtisseur de poulets."

Un constat que partage aussi le 1eréchevin Damien Wathelet. "À ces manquements, j'ajoute le contexte économique global lié à la guerre en Ukraine, glisse-t-il. Confrontés à l'inflation, les consommateurs se dirigent à nouveau en priorité vers les supermarchés, et délaissent les producteurs locaux."

Laszlo Nimmerfoll, originaire de Florenville et qui proposait des salaisons gaumaises à Clavier, confirme : "Sur certains marchés, il y a toujours des visiteurs, mais ils déambulent sans réellement acheter. Lors de la dernière visite à Clavier, j'ai eu à peine 4 clients."

Malgré cet échec, la Commune qui ne demandait aucune redevance aux marchands tout en fournissant gratuitement l'eau et l'électricité, entend lancer d'autres initiatives. "C'est reculer pour mieux sauter, affirme Damien Wathelet. Nous voulons continuer à promouvoir les producteurs locaux. Pourquoi ne pas les inviter à la journée des Claviérois ou lors d'événements ponctuels comme l'inauguration des nouveaux aménagements sur le RAVeL?"