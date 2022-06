Liège : on lui vole son vélo au MontLégia, il rattrape son voleur

La police de Liège a été appelée pour se rendre sur le parking du MontLégia ce mercredi. Elle a intercepté vers 18h30 un homme qui a volé un vélo électrique.

Un homme s'est rendu à l'hôpital du MontLégia à vélo, et l'a sécurisé avec un cadenas. En s'éloignant, il entend un bruit de disqueuse. S'il pense au départ qu'il s'agit de bruits de travaux, il retourne sur le parking et constate qu'un individu est en train de s'emparer de son vélo. Il le prend alors en chasse et l'intercepte avec l'aide des agents de gardiennage.

Le voleur, Alexandre, né en 1979, est déjà connu de la justice pour avoir commis d'autres faits. Il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège.