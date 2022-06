Mesures de mobilité pour le Festival "Les Ardentes 2022"

Du 5 au 11 juillet, des mesures de mobilité et d’accessibilité seront prises par la zone de police de Liège pour assurer la mobilité des riverains et des festivaliers sur le plateau de Rocourt et de Ans.

La mesure la plus contraignante est la fermeture pour plusieurs jours de plusieurs tronçons de voiries fort fréquentées dans la zone : les rues de l’Arbre Courte Joie, dans son tronçon compris entre l’avenue de la Closeraie et la rue des Quatorze Verges ; des Quatorze Verges, dans son tronçon compris entre les rues de la Tonne et Sergent Merx ; de la Tonne, dans son tronçon compris entre l’avenue Henri Lonay et la rue des Quatorze Verges ; la chaussée de Tongres ; dans son tronçon compris entre la rue Victor Croisier et la station Q8 au n° 90.

Retrouvez l'intégralité des mesures de circulation pour accéder au festival sur le site de la police de Liège : https://www.policeliege.be

Conseils pour accéder au festival

Evitez la voiture car l'accessibilité au Festival ne sera possible que via les sorties E40 « Alleur » et E313 « Sainte-Walburge ». La sortie E40 « Rocourt » sera interdite aux festivaliers pour garantir l'accessibilité aux nombreux commerces présents dans le secteur. Il est également

déconseillé d'emprunter la sortie « Ans » sur l'A602.

Si vous devez conduire un festivalier, utilisez le dépose-minute devant le garage Mercedes « Kalscheuer », accessible depuis la sortie E40 « Alleur » pour y déposer les festivaliers.

Privilégiez la mobilité douce (vélo, transports en commun). Des parkings vélo sont prévus à proximité du site. Retrouvez toutes les informations utiles via ces liens : SNCB, TEC.

Utilisez les parkings du centre-ville de Liège à un tarif préférentiel avant de rejoindre le site en navette TEC en toute quiétude.

Tenez compte de la fermeture de la liaison E25-E40-A602 (Tunnel de Cointe entre les sorties « Angleur » et « Val-Benoît »). L'A604 Bierset-Jemeppe offre un trajet plus simple à ceux qui veulent rejoindre le site du festival.