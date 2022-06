Rappel utile : le tunnel de Cointe fermé durant 7 semaines dès ce lundi (Attention contrôles renforcés !)

Nous l'annoncions il y a deux semaines déjà : la liaison autoroutière A 602, reliant l'E 25 et l'E 40 via le tunnel de Cointe, sera à nouveau fermée cet été. Du moins en grosse partie.

Comme l'an dernier à la suite des inondations en effet, il s'agit de réaliser des travaux de réhabilitation... en profondeur cette fois. En effet, si la liaison avait déjà été fermée durant 3 mois pour "parer au plus pressé", de nombreux chantiers sont restés en suspens. La Sofico profitera donc de cet été, lorsque le trafic y est moins dense, pour intervenir sur les quelques kilomètres du tunnel qui avaient été inondés.

Précisément, ce chantier implique une fermeture, dans les deux sens du tunnel, dans sa partie entre le Val Benoît et Angleur (Grosses Battes), du lundi 4 juillet au mardi 23 août 2022, durant plus de 7 semaines.

La portion située entre la sortie Laveu et le Val Benoît (rive gauche de la Meuse) restera quant à elle accessible, mais limitée à une voix dans le sens vers le Luxembourg, afin de prévenir une sortie au Val Benoît.

Déviations, interdictions

Comme lors des trois mois de fermeture de l’an dernier, les dispositions seront donc nombreuses pour éviter une congestion de Liège et de sa proche périphérie. Ainsi, pour alléger les routes le trafic de transit devra éviter l’agglomération et suivre les déviations. Par exemple, en provenance du Luxembourg, l’itinéraire via l’E 411 et l’E 42, via Daussoulx puis vers Liège sera privilégié. En provenance de l’E 40, pour rejoindre le Luxembourg, il faudra aussi emprunter l’E 42 et l’E 411.

Autre interdiction, celle appliquée aux véhicules poids lourds, de plus de 7,5 tonnes ou aux véhicules de plus de 6 mètres, dont les autocars et les caravanes… les déviations sont les mêmes que pour tout véhicule de transit ; seules les dessertes locales seront autorisées.

Amendes

À la police de Liège, on annonce déjà un contrôle renforcé… et des amendes en cas de passage en force. Pour rappel, celle-ci s'élève à 174 euros. "Lors de la précédente fermeture, de 410 à 420 amendes ont été dressées", rappelait il y a deux semaines le Commissaire dirigeant Hagelstein.

La signalisation sera renforcée et adaptée ; il est recommandé de se tourner autant que possible, vers le train, le bus voire le vélo… les parkings relais seront également bien indiqués.