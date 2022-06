ULiège propose un nouveau certificat "Populisme et extrémisme en Europe" à la rentrée

L'Université de Liège (ULiège), en partenariat avec la Haute Ecole libre Mosane (HELMo), organise un nouveau certificat "Populisme et extrémisme en Europe". La formation débutera le 11 octobre et sera donnée à l'Université de Liège. A l'heure où "les fondements des États européens et de l'Union européenne sont remis en cause par un nombre croissant d'acteurs (...), nous pensons qu'il est important d'offrir une formation complète et de haut niveau, à la fois théorique et pratique, en vue de partager une série d'outils destinés à lutter contre le populisme, l'extrémisme, le racisme et la démagogie", avance l'établissement universitaire liégeois.

Le certificat se compose de 3 modules scindés en 22 séances, les mardis de 13h00 à 18h00. Des séminaires, des ateliers, des tables rondes et des contenus multimédia viendront illustrer la matière.

La formation s'adresse à ceux qui sont confrontés, dans leur vie professionnelle ou privée, à la montée du populisme et de l'extrémisme, précise ULiège. Mais elle peut également intéresser les personnes qui travaillent dans des partis politiques, au sein d'institutions politiques, de corps constitués (police, armée, syndicats, mutuelles), dans le domaine de l'enseignement, des milieux associatifs et médiatiques.