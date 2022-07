Ans : Ils s’introduisent dans une maison en présence de l’habitante des lieux

Abdelaziz, 25 ans, a écopé d’une peine d’un an de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un cambriolage alors que la victime se trouvait à l’étage de sa maison à Ans. Le 25 février dernier, vers 6 h 15 du matin, une dame qui se trouvait dans son habitation a entendu des bruits d’objets jetés au sol dans son garage. Au départ, elle a cru que les bruits étaient provoqués par son compagnon.

Elle a contacté ce dernier par téléphone et l’homme a démenti être sur place. La dame a alors été prise d’une frayeur indescriptible ! Elle a été terrorisée à l’idée qu’un inconnu était rentré chez elle alors qu’elle s’y trouvait. Elle a regardé par le haut des escaliers et a aperçu un inconnu. Elle s’est en plus rendu compte qu’il n’était pas seul, mais bien que deux hommes inconnus se trouvaient dans son habitation… De peur, elle s’est enfermée dans la chambre et s’est cachée derrière une garde-robe en attendant que son compagnon ne revienne sur place.

Des minutes qui lui ont semblé être des heures… Aux environs de 7 h 15, son compagnon est enfin revenu sur place. Il est tombé nez-à-nez avec Abdelaziz. Voyant que ce dernier dirigeait une de ses mains vers sa poche, l’habitant a pris peur. Il a bousculé le suspect en le poussant au niveau des épaules. Abdelaziz a alors pris la fuite par la porte du jardin qui avait été précédemment fracturée. L’homme a prévenu la police et a fait une description du suspect. Ce dernier a été intercepté par la police. Il a été reconnu par l’habitant.

Il avait en sa possession une carte de banque provenant de la maison des victimes. Malgré tout, il a nié avoir volé la carte sur place ! Il a admis qu’il s’était rendu chez ses personnes mais a nié toute intention frauduleuse. Il a prétendu que son complice, Mehdi, avait fracturé la porte avant de l’inviter à entrer sur place. Mehdi aurait fouillé toutes les pièces et emporté des objets dans un sac, mais lui, il n’avait fait que dormir à l’endroit. Il aurait uniquement ramassé la carte bancaire malheureusement perdue par Mehdi au moment de son départ. Malgré le fait que le complice n’a jamais été retrouvé, le tribunal a estimé que le prévenu s’était bien rendu coupable comme co-auteur d’un vol avec effraction.