Fini le néerlandais !

Réaliser des économies sur l’enseignement, ça semble surréaliste, non ? D’autant plus après deux années chaotiques liées à la pandémie de Covid-19, ayant entraîné du retard dans les matières, et alors que le taux d’élèves de 6e primaire ayant réussi leur CEB en Fédération Wallonie-Bruxelles a encore baissé…

Et bien à Flémalle, on n’a pas peur de réaliser des économies sur l’enseignement ! Et on compte bien le faire réellement, comme précisé dans le plan de gestion élaboré dans le cadre de l’emprunt sollicité auprès de la Région wallonne (plan Oxygène) et ce, afin d’assainir les finances communales d’ici 2027.

On peut donc y lire que le choix de la seconde langue dès la 5e primaire (Ndlr : choix entre anglais et néerlandais) est supprimé ! Ainsi, il n’y aura plus deux enseignants, mais plus qu’un seul, à charge des finances communales. Une mesure qui a été confirmée dans un courrier émanant de l’échevinat de l’enseignement et adressé aux parents des enfants fréquentant les écoles communales flémalloises.

"90 % des élèves du degré supérieur suivent le cours d'anglais pour 10 % qui suivent le cours de néerlandais. Les nombres de prévision pour l'année scolaire 2022-2023 confirment et renforcent encore cette tendance avec 91 % en anglais et 9 % en néerlandais", relève-t-on. "Sur base de ces éléments, le collège communal a décidé de proposer uniquement le cours d'anglais aux élèves qui entreront en 5e année primaire à la rentrée scolaire 2022".

Achever le cycle

Aberrant alors que le néerlandais est, avec le français et l’allemand, l’une des trois langues officielles en Belgique ! Un nouveau coup dur envers la langue de nos voisins si proches… après la suppression dans cette même commune, il y a plusieurs années, de l’immersion en néerlandais dès les maternelles… Incohérent, aussi, sachant que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles entend accélérer l’apprentissage des langues étrangères (Ndlr : une consultation de la population sera d’ailleurs organisée sur le choix des langues) et qu’ils sont nombreux, parmi les politiciens, à déplorer le manque de connaissance du néerlandais en Wallonie…

Il est néanmoins prévu de maintenir le cours de néerlandais durant l’année 2022-2023 afin de permettre aux élèves entrant en 6e année d’achever leur cycle d’apprentissage.

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, signalons également qu’il n’y aura plus de School pack (fournitures scolaires de base distribuées gratuitement à la rentrée aux classes de primaire) et qu’il est prévu (2026) d’augmenter les tarifs des repas scolaires.

Vive la rentrée !