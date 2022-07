Flémalle: stands et animations axés sur le bien-être animal

Pas moins d'une quarantaine de stands seront établis à la salle omnisports André Cools (Trixhes), ce samedi, à l'occasion du premier salon du bien-être animal à Flémalle. Des associations, des refuges et autres structures qui viendront présenter leurs actions, produits et services en faveur des animaux. Un stand sera également tenu par le service du bien-être animal afin de rappeler ses missions et sensibiliser au respect du code wallon du bien-être animal. Ce sera l'occasion de rencontrer les ambassadeurs du bien-être animal qui ont été désignés dans les quartiers.

"Il y aura également des démonstrations et conférences sur différents thèmes, des promenades canines sur le plateau des Trixhes ou encore un jeu-concours qui permettra de remporter des paniers garnis offerts par les exposants", précise l'échevin flémallois en charge du bien-être animal, Frédéric Vandelli. "Des toiletteurs seront également présents et proposeront divers soins, comme couper les griffes. Il y aura aussi la catmobile de GAIA ainsi qu'un stand de secourisme canin où l'on expliquera comment se comporter quand un animal semble ne pas aller bien".

Trucs et astuces pour gérer au mieux son animal au quotidien, la détention de reptiles en Wallonie ou encore le bien-être du cheval sont quelques thèmes qui seront abordés à travers les conférences.

Si l'on pense d'abord, le plus souvent, aux chiens et aux chats quand il est question de bien-être animal, on sait que d'autres animaux occupent les foyers. Aussi, parmi les stands, il sera également question d'autres animaux, comme les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). "On a essayé de brasser large afin d'intéresser toute personne ayant des animaux à la maison ou qui souhaite en acquérir", souligne l'échevin, qui sera présent avec Polo, ce chien qu'il accueille au sein de son foyer dans le cadre de sa formation de chien d'assistance (Os'mose).

Pour les petits creux, sachez qu'un barbecue sera assuré par la régie des quartiers, établie aux Trixhes.

Accès gratuit de 9 h à 17 h. A noter que vos amis à quatre pattes y sont les bienvenus sachant qu'un tapis a été posé pour protéger le sol.