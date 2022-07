Fondation Roi Baudouin : 322 organisations et individus soutenus en province de Liège en 2021

"Agir ensemble pour une société meilleure", telle est la mission de la Fondation Roi Baudouin, active depuis 1976.



En 2021, la Fondation Roi Baudouin a soutenu 322 organisations et individus en province de Liège, pour un montant total de plus de 3,6 millions d'euros.



Si l'action de la FRB s'inscrit dans la durée, elle n'exclut pas les crises majeures auxquelles la société est confrontée. Ainsi, la FRB a mobilisé ses outils philanthropiques, expertise et réseaux pour renforcer l'élan de solidarité qui s'est manifesté à la suite des inondations de l'été dernier. De même, face aux conséquences toujours bien présentes de la pandémie de Covid-19, elle est intervenue pour continuer à répondre aux besoins du terrain.



En province de Liège, la FRB déploie ses activités au travers de ses Fonds autour de six domaines de l'intérêt général : justice sociale et pauvreté ; santé ; engagement sociétal ; patrimoine et culture ; éducation et développement des talents ; climat, environnement et biodiversité.



•En 2021, le Fonds David-Constant a ainsi soutenu dix projets de conservation du patrimoine, l'organisation d'activités scientifiques d'excellence à la Faculté de Droit de l'ULiège et l'aménagement d'une maison de répit pédiatrique pour enfants hospitalisés et leurs parents.

•Liège est également l'une des villes où la FRB a organisé, en collaboration avec l'ULiège, la KU Leuven et de nombreux acteurs locaux, une vaste opération de dénombrement des personnes sans-abri et sans chez-soi.

•Dix initiatives citoyennes ont été soutenues dans le cadre de l'opération 'Vis mon village !', qui vise à favoriser la convivialité et le vivre-ensemble en milieu rural. Un espace facilitant l'accès aux technologies numériques à Stoumont, une épicerie de village avec vente de produits locaux à Lontzen, des chantiers participatifs de replantation de haies associant villageois et agriculteurs à Awans…

•Deux maisons médicales liégeoises ont bénéficié d'un soutien du Fonds Dr. Daniël De Coninck pour développer la littératie en santé, qui désigne la capacité des personnes à avoir accès à des informations sur la santé, à les comprendre et à les appliquer.

•Deux Fonds qui contribuent activement à la conservation du patrimoine naturel des Hautes-Fagnes ont soutenu une initiative citoyenne qui vise à créer un espace d'exploitation agricole extensive et un site d'apprentissage écologique, ainsi qu'un sentier de découverte qui sensibilise à l'importance de préserver les haies à Bullange.

•Trente jeunes issus de Liège et Verviers ont rejoint en 2021 le programme Boost, qui offre un accompagnement intensif à des jeunes talentueux et motivés, issus de milieux socio-économiques fragilisés. Au total, 175 jeunes participent à Boost dans la province.

•Le Fonds Richard Forgeur, qui intervient chaque année dans la restauration et la sauvegarde d'éléments significatifs du patrimoine liégeois, a soutenu quatre projets en 2021 : la façade Art nouveau de la 'Maison Alexandre', l'arvô du thier de la Chartreuse ainsi que les maîtres-autels de l'église Sainte-Catherine, au cœur de Liège, et de l'église Saint-Martin de Slins.

Des projets solidaires

•Suite aux inondations de l'été 2021, le Fonds Henri et Ghislaine est intervenu de manière décisive pour permettre au CPAS de Trooz de racheter et rénover une maison afin d'y loger une personne sinistrée qui vivait dans des conditions très précaires. La coopérative à finalité sociale 'Les Tournières' est également partenaire de cette opération de relogement menée avec succès, dans des délais très courts.



•Le projet Coopér'actives de l'ASBL Le Monde des Possibles, à Liège, permet à des femmes issues de l'immigration de valoriser et développer leurs compétences professionnelles, et d'améliorer leur employabilité. En plus de formations, les participantes s'impliquent dans la création et la gestion de deux coopératives éphémères, avec de 'vrais' produits et de 'vrais' clients.



•Le

Pré des Maclottes

, qui s’étend face à la clinique neuropsychiatrique Notre-Dame des Anges, sur les hauteurs de Liège, est un espace ouvert où se rencontrent patients hospitalisés, anciens patients, soignants et habitants du quartier. Le Fonds pour des soins solidaires a contribué à l’aménagement du site, qui compte un potager communautaire, un chalet convivial, des terrains de sport et un sentier de promenade.