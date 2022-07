L'hôpital de la Citadelle inaugure les nouvelles infrastructures du site du Laveu

Ce jeudi 30 juin, l’hôpital de la Citadelle a inauguré ses nouvelles infrastructures au Laveu, en présence d’une centaine de personnes. Le chantier avait débuté en 2017, pour un budget de 37 millions d’euros.

Parmi les activités-phare, citons la nouvelle dentisterie, le Centre urbain de radiothérapie ou le bloc opératoire qui, agrandi, permet désormais au site Laveu d’être une référence en matière de chirurgie One Day (le patient entre et sort le même jour).

Cette inauguration (retardée pour cause de pandémie, puisque bon nombre d'activités ont pu jouir des nouvelles infrastructures dès 2020) fut l'occasion pour Sylvianne Portugaels, directeur général, de rappeler la politique de l'hôpital en matière de développement urbain : « Plus que jamais, l'hôpital de la Citadelle s'affirme comme un hôpital d'excellence, d'humanité et de proximité. Une proximité encore accrue début 2023, avec l'ouverture d'une polyclinique au centre-ville, plus précisément place Saint-Etienne. Car le monde évolue, la société évolue, tout comme les besoins et les demandes des citoyens. Les soins de santé doivent suivre le mouvement et proposer une offre de services locale, accessible et proche des gens. C'est pourquoi nous sommes convaincus du bien-fondé de notre projet dans l'hypercentre liégeois ».

Jean-Pierre Hupkens, échevin liégeois de l'instruction publique et président du conseil d’administration de l’hôpital, a quant à lui mis en avant les liens forts tissés entre l’art et les soins de santé, avec la présentation de la fresque d’Adèle Renault qui orne désormais l’entrée du site Laveu.

Après les discours, les personnes présentes ont pu visiter les infrastructures par groupe (l’accueil, le CURe, la dentisterie et le bloc opératoire), accompagnées par les responsables des services qui ont ainsi pu témoigner de leur travail de terrain.