Oupeye : huit projets participatifs élus

En 2018, le collège communal d’Oupeye décidait de mettre la participation citoyenne comme priorité. L’objectif étant d’inclure un maximum de citoyens dans la gouvernance communale.

Début 2022 le budget participatif, consistant à associer les habitants au budget de la commune, était soutenu par le conseil communal. 70.000 euros sont prévus pour la réalisation de projets citoyens.

Le 13 janvier, la commune lançait l’appel à projets aux Oupéyens, suivi de deux soirées de rencontre. La période d’appel à projets s’est clôturée le 31 mars. Un projet pouvant être proposé par un groupe de minimum 3 citoyens ou par une association ou une coopérative. Le projet devait répondre au moins à une des thématiques suivantes : environnementale, sociale, bénéfique pour le cadre de vie. En tout, dix projets citoyens ont été proposés.

Durant le mois d'avril, la recevabilité et la faisabilité de ces projets ont été analysées. En mai, les Oupéyens ont pu donner leurs avis via la plateforme en ligne https://citoyen.oupeye.be.

Sur base des critères définis dans le règlement et des 800 commentaires reçus par les citoyens, un jury citoyen a voté pour les projets gagnants, présentés sur la plateforme citoyen.oupeye.be.

Ce jeudi 30 juin a eu lieu la remise des prix du budget participatif 2022 de la commune d’Oupeye. Lors de cette soirée, les lauréats ayant remporté un financement pour leur projet ont été annoncés en présence de la Fondation Be Planet, qui a accompagné la commune dans ce processus, des représentants des dix projets déposés, ainsi que du bourgmestre et des représentants du collège et du conseil communal.

Citons : Un projet d’acquisition de gobelets réutilisables pour le folklore à Oupeye ; L’aménagement du Bois de la Pery à Vivegnis ; Projet de réalisation de décoration de « Noël Enchant’Heure » ; La création d’un espace de coworking au Château d’Oupeye ; Projet d’un parcours accrobranche au bois de la Pery ; Réalisation d’une fresque sportive à la suite de projets préparatifs ; Financement de vélos électriques accessibles à tous les citoyens ; Décoration et animation de saison au Château d’Oupeye.

Les projets élus seront lancés dès septembre après le conseil communal, avec un accompagnement des services communaux.

La commune d’Oupeye donne rendez-vous aux citoyens pour suivre la mise en œuvre de ces projets sur la plateforme citoyen.oupeye.be.