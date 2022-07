En juillet et août, dans les cités.

Ans/Awans: ensemble pour rendre votre quartier plus propre!

Vous en avez assez de voir des déchets le long des routes et autres espaces au sein de votre quartier? Parce que la propreté, c'est l'affaire de tous, l'ASBL Récipro-Cités vous invite à prendre part au grand nettoyage d'été qui sera réalisé dans les quartiers et les cités d'Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael et Awans.

Quand? Plusieurs dates ont été fixées durant les mois de juillet et août. Premier rendez-vous ce dimanche 3 juillet, dans la cité Lonay à Ans (phase 1 - RDV au Santi à 14 h).

Ensuite:

- le dimanche 10 juillet, dans la cité du Bourdon à Xhendremael (RDV à l’agora à 14 h)

- le dimanche 17 juillet, dans la cité des Saules à Awans (RDV au terrain de basket à 14 h)

- le dimanche 31 juillet, dans la cité Champ d’Aviation à Ans (RDV à l’agora à 14 h)

- le dimanche 1er août, dans la cité Lonay à Ans (phase 2 - RDV au Santi à 14 h)

- le dimanche 7 août, dans la cité Al’Trappe à Alleur (RDV au terrain de sports à 14 h)

- le samedi 14 août, dans la cité Vandervelde à Loncin (RDV à l’agora couvert à 14 h)

- le dimanche 21 août, dans la cité des Charrons à Loncin (RDV à 14 h sur la placette)

- le dimanche 27 août, dans l'ancienne cité des Français à Ans (RDV sur le parking du Colruyt à 14 h)

Il suffit de choisir le tronçon sur lequel vous souhaitez intervenir puis de vous inscrire auprès de Patrice Lempereur ou Vanessa Fossion au 0495/91 32 83 ou 0470/31 15 68. Une fois l'inscription réalisée, vous recevrez un kit de nettoyage (gants, sacs...) puis il vous restera à partir à la chasse aux déchets en famille, avec vos voisins ou amis.

Un prix d’une valeur de 50 € est prévu pour récompenser les plus assidus.

"Les ramassages seront opérés par petits groupes et les déchets seront placés directement dans le sac adéquat (PMC ou tout venant)", précise Patrice Lempereur, président de l'ASBL Récipro-Cités.