Hannut : Dimitri va réaliser un trail de 125 km en hommage à son ami Laurent

Sacrée trotte, que va parcourir Dimitri Lorent ce 9 juillet. Un challenge de 125 km que le Hannutois s'est fixé, animé par la volonté de rendre hommage à son ami Laurent Némégaire - Trois-Pontois originaire d'Orp-Jauche - décédé au mois de mai lors d'un trek en Écosse. Ami qu'il connaissait depuis une vingtaine d'années. Dimitri a également l'intention de récolter des fonds pour venir en aide à la veuve de ce trekkeur disparu. "Laurent a glissé alors qu'il prenait une photo au-dessus d'une cascade. Je devais faire le trek avec lui mais n'ai pas pu à cause du travail, explique le militaire hesbignon. J'éprouve des remords. C'est pour venir en aide à sa famille que j'ai décidé de relever ce défi. Cela m'aidera aussi, peut-être, à faire mon deuil."

Les deux amis partageaient la même passion pour le trek mais aussi pour le trail. Ils s'entraînaient d'ailleurs régulièrement ensemble. "Depuis 20 ans que je le connaissais, on allait un peu partout pour s'entraîner. Le parcours que je vais réaliser passe d'ailleurs par des lieux symboliques pour nous, pour lui (NDLR : lire ci-dessous)." Et c'est la première fois que ce dernier va réaliser un trail de plus de 100 km.

Tout qui veut peut se joindre à l’action

Une dizaine de personnes s'est déjà manifestée pour accompagner en partie le Hannutois dans son périple. "Pour participer, on peut me contacter via la page Facebook que j'ai créée pour l'occasion, "Run for Laurent" ou par téléphone. Toutes les aides sont les bienvenues. Le magasin Run Attitude, à Gembloux, où s'équipait Laurent, a tenu à mettre des t-shirts, de la nourriture et des boissons à disposition pour le trail." Dimitri communiquera ces prochains jours sur l'évolution de l'organisation de la course et samedi prochain, le grand jour, il partagera des vidéos tous les 5 à 10 km. On pourra donc le suivre presqu'en direct.