Liège Des vélos pour les festivaliers et zéro tente abandonnée sur le camping des Ardentes.

Pour un festival plus durable

Les magasins Decathlon de la province de Liège et Les Ardentes s’associent pour la 15e édition du festival. Ainsi, les 7, 8, 9 et 10 juillet, Decathlon louera des vélos à la gare d’Ans pour faciliter le trajet des festivaliers vers le camping et leur permettre de découvrir la région.

"Une flotte de 50 vélos de seconde vie, tous réhabilités par nos techniciens liégeois, sera disponible pour les bénévoles", explique ainsi Marine Nyssen du Decathlon de Liège. "Pour les festivaliers, un service de location de vélos prendra place sur le site de la gare de Ans, ainsi qu'à l'entrée du festival. Il y aura différents packages de location disponibles. Il n'aura jamais été aussi simple de se déplacer et de profiter de la région."

Cours de yoga

Autre ambition sur le site du camping : qu'aucune tente ne soit abandonnée. "À la fin des 4 jours, nous proposerons une reprise du matériel de camping en bon état en échange d'un bon d'achat Decathlon", continue Marine Nyssen.

"Ces produits, une fois vérifiés, seront revendus en tant que produits de seconde vie en magasin. Et si l’équipement n’est plus en état, nous le recyclons. Pour être toujours plus écoresponsables, certains produits repris, mais inutilisables, seront utilisés par la Haute École libre mosane (HELMO) afin de les transformer en vêtements."

Et ce n’est pas tout : sur le site du camping, il sera possible de retrouver toute une équipe Decathlon présente pour faciliter la vie des festivaliers.

"On propose une vente d’une sélection d’articles utiles, un coin détente, des petites réparations vélos, des réparations de tentes et des cours de yoga gratuits en matinée avec Yogi Power Studio."