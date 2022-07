"Les bassins d’orage sont régulièrement entretenus"

Les inondations ont à nouveau frappé la province de Liège début juin, et plus particulièrement la région de Hannut. Près de 200 maisons ont été touchées, et de nombreuses voiries abîmées par les coulées de boue. Il semble ici que les bassins d’orage n’aient pas assez joué leur rôle.

"À l'heure où les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, et où des quantités énormes d'eau tombent en très peu de temps", le conseiller PS Arnaud Thonard, en dernière séance du conseil communal, a souhaité être rassuré sur l'entretien des bassins d'orage sur le territoire de Herstal "et leur capacité à jouer pleinement leur rôle", interrogeant le premier échevin Christian Laverdeur : "Pourriez-vous confirmer que ceux-ci sont correctement entretenus et pleinement opérationnels en cas de fortes précipitations ?"

"Ils sont régulièrement entretenus, a confirmé le premier échevin. Il y a quatre ans, nous avons déboisé drastiquement les banquettes des bassins afin d'éliminer les risques de chute d'arbres et l'accumulation de feuilles au fond de ceux-ci. Nous sommes en ce moment en train d'entretenir les murs envahis de ronces et d'évacuer les boues du bassin de la Baume."

Après chaque orage important, "le passage de nos agents nous permet de vérifier le bon fonctionnement des chambres déversoirs et de l'ajutage. Si nécessaire, nous intervenons rapidement pour un nettoyage".

L'échevin précise toutefois que la commune n'est pas à l'abri d'un éventuel orage exceptionnel qui pourrait provoquer le débordement d'un de ces ouvrages. "Il y a quatre ans, trois de ces bassins ont été à la limite du débordement. Cet événement n'était pas lié à un manque d'entretien mais bien à la quantité d'eau tombée, à l'intensité et la longueur inhabituelle de cette perturbation."

Pas de risque zéro

Pour l'échevin, "le risque zéro n'existe pas. Les perturbations climatiques étant de plus en plus fréquentes". Et de spécifier que la Ville, dans le cadre des permis d'urbanisme, impose la création de bassins d'orage. "Ceux-ci servent de bassin tampon afin d'alléger les bassins de reprises existants."

De plus, "le nouveau Code de l'eau impose que les eaux de pluies soient infiltrées dans le sol et non reprises par les égouts en totalité. Tout cela est vérifié dans le cadre des permis".

Enfin, la Ville a manifesté son intention de faire reprendre la gestion de l'entretien de ses bassins par l'AIDE via le module 3 de services aux communes. "Ce module est payant. La procédure est en cours et certains bassins devraient déjà être repris d'ici la fin 2022."