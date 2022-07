Pour plus de sécurité rues du Chêne et du Pairay à Seraing

Tout usager qui a l’habitude d’emprunter les rues du Chêne et du Pairay, qu’il soit motorisé ou à pied, peut dire qu’on n’y circule pas toujours de manière modérée… C’est ce qu’a répercuté le conseiller communal PTB Daniel Limbioul, sur base de constatations qui lui ont été rapportées.

"La rue du Pairay et la rue du Chêne sont couramment prises pour une piste de course le soir et la sécurité des piétons est mise à mal. Plusieurs accidents graves ont déjà eu lieu à hauteur du passage pour piétons qui se situe près de la place du Pairay. Nous ne pouvons plus attendre une nouvelle victime pour enfin agir", a-t-il indiqué.

Le conseiller a ainsi interpellé le collège communal pour le sensibiliser à la nécessité de réaliser des aménagements sur ces axes.

Plan en réflexion

D'emblée, l'échevine chargée du développement territorial à Seraing, Déborah Géradon, a précisé qu'il s'agit de routes régionales. "Tout aménagement doit être réalisé en concertation avec le SPW. Une rencontre est prévue", a-t-elle annoncé, ajoutant que certaines mesures sont envisagées.

"Il s'agirait de supprimer le stationnement alternatif dans ces deux rues car cela pose problème. D'une part, il y a la distraction des automobilistes et même quand le panneau est respecté, on constate des problèmes de circulation des bus les jours de changement. D'autre part, avec cette mesure, on ne peut pas prévoir des places pour certaines catégories d'usagers, comme les PMR. En supprimant le stationnement alternatif, on peut établir un nouveau plan de stationnement. On pense notamment à des chicanes afin de réduire la vitesse", a expliqué l'échevine, assurant que les services planchent actuellement sur un plan d'aménagement "qui a vocation de sécurisation".