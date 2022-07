Une "Académie" pour former les futurs travailleurs de l’aéroport de Liège

Avec plus de 10 000 emplois directs et indirects et une croissance de l’emploi de 15 % sur les 2 dernières années, Liege Airport s’affirme de plus en plus comme un pôle économique majeur en Wallonie.

Pour soutenir l’écosystème aéroportuaire, la formation des travailleurs est fondamentale, raison pour laquelle l’aéroport vient de créer la Liege Airport Academy.

Unir les forces

Plus de 1 400 emplois ont en effet été créés entre 2018 et 2020 et les besoins en ressources humaines augmenteront dans les prochaines années. Les acteurs professionnels et institutionnels unissent donc leurs forces pour répondre à ce défi tant en termes de formation que de mise à l’emploi.

"Une équipe interne aux ressources humaines accompagnera les entreprises du site en mettant à leur disposition des solutions de formation offertes par des spécialistes. La qualité des services est fondamentale", explique Laurent Jossart, CEO de Liege Airport.

"Il y a désormais plus de 140 entreprises sur l'aéroport. Elles créent un emploi chaque jour ! Notre rôle est de coordonner l'offre et la demande. L'aéroport fournira les salles de réunion, les espaces d'entraînement, trouvera les centres de formation les plus performants", ajoute Laurent Jossart. "En 2021, nous avons dispensé via des partenaires de formations plus de 40 000 heures de formation pour plus de 500 personnes."

Site Internet

Un site internet est désormais accessible (www.liegeairportacademy.com) et abrite le catalogue des formations. Elles sont accessibles par secteur (cargo, pax, ramp handling, douanes, sécurité, sûreté, santé…).

Si le catalogue propose logiquement des formations liées aux métiers aéroportuaires et de la logistique (magasinier, cariste, matières dangereuses, douane…), bien d’autres formations sont accessibles : formations en leadership, en langues, développement en bureautique, sensibilisation à la sécurité/sûreté.

Outre le catalogue des formations, le nouveau site internet Liege Airport Academy devient la plate-forme pour les offres d’emploi disponibles dans toutes les entreprises de la communauté cargo situées sur l’aéroport.

Des filtres y permettent d’orienter les différentes recherches par société et par type de contrat.