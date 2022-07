Drogue: une association de malfaiteurs démantelée, 5 individus sous mandat d'arrêt à Liège

Les autorités judiciaires et les forces de l'ordre ont mené le 29 juin dernier une opération visant à démanteler une association de malfaiteurs active dans le trafic de drogues en Belgique et vers la France, a annoncé lundi le procureur du Roi de Liège dans un communiqué.

Ce 29 juin, dans le cadre d'une enquête visant des suspects actifs en région liégeoise et sur l'ensemble du territoire dans le trafic de stupéfiants, la Police Judiciaire Fédérale de Liège avec l'appui des unités spéciales, le corps d'intervention, les maîtres-chiens de la police fédérale et la police de la route de la province du Luxembourg a procédé à une opération d'interception lors d'une transaction avec des clients français.



L'intervention a permis l'interpellation en flagrant délit à hauteur de Martelange de trois clients venu de la région de Sedan à bord de deux véhicules alors qu'ils venaient de prendre en charge 3 kilos de marijuana.

Intercepté à son retour sur Liège à bord d'une camionnette, le livreur de l'association a été arrêté en possession des 9000 € de la transaction.

De l'argent et des armes

Les perquisitions menées dans la foulée sur Herstal aux domiciles des suspects et dans un hangar ont permis l'interpellation d'un deuxième trafiquant, issu du milieu du banditisme, et la saisie de 26 500 €, d'une arme de poing 9 mm avec munition et d'ordinateur et de montres de luxe.



Déférés devant la juge d'instruction ce 30 juin, les 5 protagonistes ont été placés sous mandat d'arrêt.



L'enquête sera poursuivie par la PJF Liège sous l'autorité de Madame la Juge d'Instruction Joliet.