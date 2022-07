Grâce-Hollogne : Jusqu’à six cambriolages par nuit

Le parquet a requis vendredi, devant le tribunal correctionnel de Liège, des peines allant de un an à quatre ans de prison contre les huit membres d’une bande organisée de voleurs qui ont sévi durant plus de trois mois lors de l’été 2021 en région liégeoise.

Certains des auteurs avaient participé à plus de 20 faits de vols dans des habitations. La bande, composée d'individus en séjour illégal, s'était installée en région liégeoise pour commettre une vague de faits de vols entre juillet et octobre 2021. Elle "squattait" différents endroits en région liégeoise et principalement une demeure de Grâce-Hollogne.

Le propriétaire d’une habitation en rénovation, parti le 23 août 2021 en vacances, avait eu la surprise de retrouver à son retour le 6 septembre sa maison occupée. L’immeuble représentait une véritable caverne d’Ali Baba, avec des objets volés remplissant les différents étages.

Travailleurs…

Ce sont principalement des habitations privées qui avaient été ciblées par la bande, qui opérait principalement à Grâce-Hollogne, Jemeppe, Ougrée et Seraing. Les individus pénétraient dans les immeubles par des fenêtres fracturées et dérobaient les objets de valeur, les cartes de banque, des plaques d’immatriculation ou encore des véhicules. La bande commettait jusqu’à six faits par nuit, n’hésitant pas à pénétrer dans les habitations même lorsque les occupants étaient présents et endormis.

La plupart des prévenus ont été confondus par la présence de leurs empreintes et de leur ADN sur les lieux des différents faits.