Liège : le "dernier" terrain des Guillemins à vendre

Lors du dernier conseil communal de Liège, un point a priori anodin marquait, en fait, la fin des opérations immobilières de grande ampleur lancées voici plusieurs dizaines d'années à Liège, dans le quartier des Guillemins : "l'adoption de la convention à conclure avec la SNCB concernant l'appel à intérêts visant la vente des parcelles à bâtir entre les rues de Sclessin, Jean Gol, de Fragnée et Albert de Cuyck, en vue de leur développement". On l'aura compris, il s'agit des dernières parcelles à vendre face à la nouvelle gare des Guillemins. Des parcelles qui seront vendues, pour y créer du logement.

Comme l'indique aujourd'hui l'échevine de l'Urbanisme Christine Defraigne, l'un des objectifs communs de la Ville et de la SNCB est de créer ici "un projet innovant, respectueux de l'habitat voisin, offrant des logements qualitatifs dans un quartier en pleine mutation".

S"intégrer au quartier

Concrètement, deux phases sont prévues dans cet appel : une sélection des candidats et une sélection du projet… le lauréat final sera désigné sur base d’une offre d’achat ferme et d’un dossier d’avant-projet.

Et l'échevine de préciser qu'il s'agit ici "d'offrir des logements divers et variés mais orientés majoritairement vers le format familial (3 chambres et plus) en veillant particulièrement aux espaces extérieurs privatifs de taille suffisante, en privilégiant une connexion avec le rez-de-jardin, de verdurer au maximum l'intérieur de l'îlot, de créer des espaces de cours et jardin à destination des résidents et éventuellement pour le public et d'améliorer l'image du quartier en optant pour une architecture de qualité, créative, léchée, innovante et empreinte de modernité".

Au niveau des gabarits, il s’agirait de logements en rez + 4, afin de s’intégrer au reste du quartier de Guillemins-Fragnée.

On évoque enfin "l'implantation de stationnement pour voitures en sous-sol, et le stationnement des vélos dans des locaux utilement dimensionnés, sécurisés et directement accessibles depuis la voirie" ainsi que "l'utilisation de matériaux d'élévation techniquement et esthétiquement qualitatifs pour les façades".