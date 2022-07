Liège : Pour réussir son orientation professionnelle

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

La ville de Liège et son enseignement lancent la 3e année polyvalente.

Il arrive plus que régulièrement que nos jeunes, au moment d’orienter leurs études, soient quelque peu désorientés ne sachant guère ce qu’ils "allaient faire plus tard".

Dans cette optique, la ville de Liège et son échevin de l’Instruction publique, Jean-Pierre Hupkens, ont décidé de lancer dès la prochaine rentrée scolaire, la "3e polyvalente".

Il s’agit d’une troisième année du secondaire au cours de laquelle l’élève peut s’essayer à trois options techniques ou professionnelles et découvrir ainsi trois métiers.

"La 3e polyvalente, c'est une formation générale de qualité avec un accompagnement individualisé, explique ainsi Jean-Pierre Hupkens. Elle donne accès à une 4e professionnelle ou technique une fois la 3e polyvalente réussie."

Formulaire

Les élèves pourront ainsi choisir trois options dans l’une des deux filières professionnelle ou technique. Et les choix sont (très) nombreux. Citons, par exemple, l’horticulture, le domaine automobile, l’armurerie, le soudage, l’électricité, la mécanique, la gravure, la coiffure, la boulangerie/pâtisserie, la peinture, la boucherie, l’esthétique ou encore la gestion, les travaux de bureau, les arts appliqués…

Les jeunes intéressés sont invités à communiquer leurs coordonnées via le formulaire suivant : https://forms.office.com/r/74y6tinjWP. Ils seront alors recontactés pour convenir d’un rendez-vous personnalisé. Bref, une bonne occasion de trouver son chemin.

Signalons dans le même ordre d’idée que les Centres psycho-médico-sociaux (CPMS) de la Ville de Liège sont également ouverts durant toutes les vacances d’été, du lundi au mercredi, de 9 h à 16 h.

Ces permanences ont pour but d’aider l’élève dans le choix de son orientation scolaire et d’évaluer ses intérêts, ses motivations et ses objectifs professionnels.

Les entretiens sont individuels, confidentiels, anonymes et gratuits.

Infos : 04/238.37.81 ou 04/238.37.76 ou encore orientationpms@yahoo.fr