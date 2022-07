Cet été, partez à la découverte des forêts à Seraing!

Plusieurs propositions en juillet et août.

Le Syndicat d'initiative de Seraing vous donne quelques pistes pour profiter de l'été, tout en (re)découvrant des richesses et curiosités du territoire sérésien. Un programme "à base de nature, de patrimoine et d'animations pour enfants" a ainsi été concocté pour ces mois de juillet et août.

- Mercredi 13 juillet : chasse au trésor au Val Saint-Lambert - une façon de faire découvrir aux plus jeunes le patrimoine. Participation possible dès qu'on sait lire. Objectif? Résoudre les énigmes concoctées par Francine pour arriver au trésor du Val Saint-Lambert.

- Samedi 23 juillet : balade bohémienne - quelle plante pour une teinture ? Comment guérir avec des herbes ? Réaliser un baromètre en branche de pin... Votre guide vous confiera de précieux conseils.

- Dimanche 14 août : randonnée pour découvrir la Vecquée et profiter de la fraîcheur de la forêt à l'ombre des pins, des tilleuls, des frênes et des hêtres qui la peuplent. Marche dynamique et didactique en compagnie du guide Michel, ancien garde forestier.

- Dimanche 21 août : balade à la découverte de la biodiversité dans le bois de l'Abbaye, qui borde le site du Val Saint-Lambert. Le guide Xavier fera découvrir diverses espèces en passant en revue leurs habitats que l'on peut croiser.

- Dimanche 28 août : découverte de l'Arboretum, qui a fêté ses 100 ans en 2015. "Voulu comme une station sylvicole expérimentale, on y trouve des espèces d'arbres remarquables, dont le plus célèbre est sans doute le sequoia géant de Californie. Puisqu'on ne peut y entrer qu'avec un ou une guide nature, profitez de cette aubaine", relève-t-on au Syndicat d'initiative de Seraing.

Plus d'infos et inscriptions: 04/336 66 16 ou info@siseraing.be.