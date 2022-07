Devenez famille d'accueil d'un futur chien guide

Durant la période de vacances, l'école de chiens guides Entrevues lance sa campagne annuelle d'appel aux futures familles d'accueil.



En pratique, Entrevues propose tout d'abord une rencontre à l'association. Celle-ci permet à l'ASBL d'évaluer la pertinence du projet famille d'accueil.

En cas d'approbation, une visite à domicile s'en suit rapidement afin que les éducatrices puissent observer le futur environnement de vie du chiot.



Suite à ces deux étapes, un chiot de 8 semaines peut être confié au foyer. La durée de l’accueil s’étale sur une durée de 10 à 16 mois. Tout au long de cette année d'engagement, les familles sont accompagnées par les éducatrices de l'association afin d’apprendre au chiot les bases correctes de son futur rôle social. Chaque mercredi après-midi, des séances d’éducation sont organisées directement à l’association. Les objectifs hebdomadaires y sont fixés et les petits soucis solutionnés. Ces séances permettent également de suivre l'évolution du chien, tant d’un point de vue physique que mental.

Lorsque le chien entrera en formation, il résidera à l’association de lundi au vendredi mais pourra retourner, comme sur le mode de l’internat, en famille chaque week-end.

Le chien sera ensuite mis en service auprès de la personne déficiente visuelle aux environs de 2 ans.

Durant tout le temps du projet, les frais d'alimentation et de santé du chiot sont entièrement à charge de l'ASBL.

Critères de sélection

Les candidats doivent pouvoir répondre à quelques critères : Avoir envie de faire participer le chiot à la plupart de leurs activités

quotidiennes ; Être suffisamment disponibles pour éduquer et socialiser le chiot ; Pouvoir se rendre chaque mercredi après-midi à l’association afin d’y suivre une séance d'éducation ; Être prêts à suivre les demandes et indications de l'ASBL quant à l'éducation du futur chien guide ; Être en ordre d'assurance en responsabilité civile (assurance familiale) ; Être sensible au handicap, au bien-être animal et à l'éducation canine ; Habiter à moins de 50 kilomètres de Liège.

Comment faire ? En cas d'intérêt, rendez-vous sur le site d'Entrevues (www.entrevues.be), cliquez sur « Devenir famille d'accueil » et remplissez directement le formulaire en ligne.

160 chiens guides

Entrevues est une association dont le but premier est de former des chiens guides et des personnes mal ou non-voyantes à l'utilisation de ces

chiens. Depuis ses débuts en 1989, l'association aura offert plus de 160 compagnons de route et de vie sur l'entièreté du territoire belge.