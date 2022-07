Liège : Ils cambriolent une maison

Les trois suspects ont expliqué qu’ils étaient rentrés dans les lieux dans le but de dormir

Ahmed, Marouane et Mohamed encourent des peines allant jusqu’à un an et sept mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un cambriolage dans la région liégeoise. Les intéressés ont été surpris le 12 mai dernier après s’être introduit dans une maison située en région liégeoise. Lorsque la police est arrivée sur place, les suspects ont tenté de prendre la fuite mais ils ont rapidement été interceptés.

Ahmed avait en sa possession une chaîne de couleur or, une montre, mais aussi des bijoux qui venaient d'être dérobés dans la maison dans laquelle ils s'étaient introduits peu avant. Il était également porteur d'un couteau de type Opinel. Les suspects ont été filmés par les caméras de surveillance du propriétaire des lieux. "J'avais bien les objets sur moi" a concédé Ahmed. "Quant au couteau, je l'avais sur moi parce que je vis dans la rue. Je m'en sers pour manger. Au départ, nous sommes rentrés sur place pour dormir, mais lorsque nous nous sommes retrouvés à l'intérieur, nous avons volé. Je suis rentré par effraction dans l'immeuble des deux autres."

Les prévenus ont présenté leurs excuses. " Je demande pardon, c'est la première fois. Je demande à toute la Belgique de me pardonner", a poursuivi ce suspect. Les avocats de la défense ont plaidé la suspension du prononcé et le sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Le tribunal rendra sa décision à la mi-juillet.