Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Liège : Ils le frappent et lui arrachent sa chaîne de cou

C’est une agression d’une rare violence pour un butin, somme toute dérisoire qui a eu lieu, lundi, rue Saint-Séverin, à Liège.

Peu avant 19 heures, un homme quitté un magasin de détail situé dans la rue lorsqu’il a croisé une connaissance. Les deux hommes se sont alors arrêtés pour discuter quelques minutes. C’est alors que trois jeunes hommes sont arrivés en courant l’un derrière l’autre.

Le premier a frappé d’un violent coup de poing un des amis, le faisant tomber au sol. Le deuxième s’est alors penché sur lui et lui a arraché sa chaîne de cou.

Les trois hommes ont alors pris la poudre d’escampette, non sans que le troisième arrache un GSM des mains d’un passant.

L’alerte a rapidement été donnée et, via les caméras de surveillance, deux des trois suspects, ceux qui se sont attaqués à l’homme qui a été frappé, ont été interpellés et ce, alors que la victime était transportée à l’hôpital en ambulance.

Interrogé, Nicolas un Liégeois de 27 ans a nié toute agression. Il est venu au secours d’un ami qui avait une altercation avec un inconnu.

L’ami en question, Khasan, un jeune homme âgé de 21 ans a décidé, lui, de faire usage de son droit au silence.

Les deux suspects ont été privés de liberté et déféré, mardi matin, au parquet de Liège. Là, le dossier a été mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt.

Le troisième agresseur, lui, court toujours… pour l’instant.