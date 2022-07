Liège : Ils volent des cigarettes pour 2 500 euros

Un couple âgé de 38 et 31 ans, vivant à Herstal encourt des peines allant de 180 heures de travail pour elle et de 18 mois de prison pour lui devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis pas moins de sept vols de cigarettes en onze jours dans des supermarchés de la région liégeoise ! Lors d’un de ces vols, le mari n’a pas hésité à violemment bousculer un vigile qui tentait de le ramener discrètement vers les bureaux de la grande surface pour le contrôler. Les intéressés se rendaient pratiquement quotidiennement dans les supermarchés de l’enseigne Colruyt pour y dérober des cigarettes pour ensuite les revendre.

Le 15 avril dernier c'est au magasin de Herstal qu'ils ont dérobé trente paquets de tabac pour 307 euros. Le 19 avril, c'est à Liège qu'ils ont volé vingt paquets de tabac d'une valeur de 175 euros. Le 21 avril, ils ont emporté trente-six paquets de tabac d'une valeur de 440 euros, également au magasin de Liège. Le 22, toujours dans le même magasin, trente paquets d'une valeur de 344 euros et le 25, vingt-huit paquets d'une valeur totale de 340 euros. Mais le 26 avril, c'est au magasin de Saint-Nicolas que les faits ont pris une toute autre tournure. En effet, alors qu'ils tentaient de sortir du magasin, un vigile les a interceptés. Le couple essayait de voler trois fardes de tabac d'une valeur de 452 euros… Le suspect qui tentait de prendre la fuite a violemment poussé le vigile. Les deux hommes sont tombés au sol. "J'étais en manque", a indiqué le prévenu. "Je suis retombé dans l'héroïne peu avant les faits. On nous a annoncé que nous ne pourrions pas revoir nos enfants qui sont placés."

Le couple opérait à chaque fois de la même manière. L'homme cachait le tabac dans sa veste et son épouse se servait de son sac à main pour dissimuler l'objet du vol. Ils revendaient ensuite le tabac dans un magasin de nuit. Le gérant de la grande surface s'est constitué partie civile devant le tribunal. En tout, le couple a volé pour près de 2 500 euros de tabac en quelques jours. "Notre garde s'est approché de manière discrète du suspect", a indiqué le gérant du magasin. "Il a vraiment fait son travail de manière efficace. L'homme l'a violemment poussé. Il en a perdu une chaussure. Ils sont tombés tous les deux. L'homme était tellement ingérable que notre agent a préféré lui demander de quitter le magasin. Il était vraiment très agressif. Il a fait quelques mètres et est revenu pour tenter de récupérer la marchandise."

Le gérant a tenu à faire part au tribunal du sentiment des employés des magasins qui sont inquiets. " Je trouve dommage l'attitude du monsieur d'autant plus que le vigile a fait les choses de manière discrète", a poursuivi la partie civile. " Nous constatons une montée de plus en plus de la violence dans nos magasins. Nous avons des inquiétudes. Nous sommes de plus en plus confrontés à de la violence verbale. Mais l'on est effrayé de voir que les voleurs viennent sur place avec des armes prohibées qui sont retrouvées lors de la fouille par la police."

Me Gilles Detournay qui défendait la dame a estimé que sa client avait été contrainte par son mari qui se montrait agressif alors qu’il était en manque et avait vidé les compte du couple pour assurer sa consommation de drogue. Il a plaidé la contrainte irrésistible et donc l’acquittement ou une suspension du prononcé.

Le prévenu a déjà été condamné à 30 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir commis un vol avec effraction. Me Meter qui le défendait, a plaidé le sursis probatoire pour son client.