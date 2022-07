Une tournée triomphale en Amérique pour l’OPRL

Parti pour des terres lointaines, l’orchestre liégeois était le premier orchestre étranger à revenir dans les plus grandes salles d’Amérique du Sud après la pandémie. Standing ovations, concerts complets, enthousiasme général de la critique et du public : mission accomplie et fierté collective.

L’OPRL et son directeur musical Gergely Madaras ont reçu un accueil extrêmement chaleureux du public, avec six standing ovations et quatre soirées sold-out (São Paulo, Rio de Janeiro et dans le mythique Teatro Colón de Buenos Aires de 2 500 places). Les 97 musiciens ont savouré la joie perceptible du public de retrouver un OPRL virtuose et profondément changé depuis sa dernière venue en 2008.

Le challenge logistique que représente une tournée pour un orchestre symphonique (plus de 4 tonnes de matériel, la gestion du transport, des régies en salle, des règles sanitaires et administratives en vigueur) se double évidemment d’un challenge artistique. L’orchestre voulait se montrer sous son jour le plus favorable et asseoir son statut de grand orchestre européen capable de porter outre-Atlantique son répertoire de prédilection (Lekeu, Franck) et de défendre les plus grandes œuvres romantiques (Brahms, Tchaïkovski ou encore Chopin avec le pianiste Nikolaï Lugansky), et ce, avec le niveau d’un grand ensemble international.

Contrat-programme

"Tout a été fait pour que ce voyage vers le continent américain soit une réussite", sourit Daniel Weissmann, le directeur général de l'OPRL. "C'est réellement l'accomplissement d'un rêve de retrouver le public dans les plus grandes salles d'Amérique du Sud et quelques-unes de ses salles mythiques. De retour dans notre pays liégeois, nous pensons avoir porté au plus haut ses couleurs, et celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec la bonne humeur et l'esprit d'ouverture au monde qui caractérisent notre action depuis des années."

À la veille de nouvelles discussions sur un futur contrat-programme en 2024 (avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, les pouvoirs communaux et provinciaux), et alors que l’OPRL voit le renouvellement d’une génération de ses musiciens, l’importance de ces succès est gage de solidité et de rayonnement pour l’une des institutions musicales belges avec lesquelles il faut compter pour l’avenir.

La prochaine tournée de l’OPRL est prévue en 2024-2025 en Europe centrale.