Dégradations de bacs à fleurs : la ville de Huy dépose plainte

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Une plainte contre x a été déposée par la Ville de Huy suite aux dégradations constatées aux bacs à fleurs installés le long de la Meuse à proximité du rond-point du pont Baudouin.

Dans le courant de la nuit de mardi à mercredi, six bacs à fleurs posés sur des garde-corps dans le cadre du plan de verdurisation de la ville ont été vandalisés. Les bacs ont été retournés. Les fleurs et le terreau ont été répandus au sol.

"Ce n'est pas la première fois que des dégradations sont constatées. Le fait de déposer est plainte est un signal fort : nous faisons tout pour embellir la ville. Les Hutois sont heureux de voir des bacs à fleurs aux quatre coins de celle-ci . Nous ne voulons pas laisser une minorité de personnes irrespectueuse gâcher le travail accompli", explique le bourgmestre ff, Eric Dosogne.

Le service des travaux estime le préjudice à 170 euros (75 euros de fleurs, 2 h de prestation, 40 euros de terreau et 5 euros de mèches et d'alimentation pour fleurs). Cette estimation ne prend en compte que le temps de placement.

De manière plus globale, il s'agit aussi de lutter contre les petites incivilités qui amenuisent les efforts des ouvriers qui travaillent quotidiennement à l'embellissement de la ville.