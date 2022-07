Huy : 4.738.608 euros pour réfectionner les voiries dont le célèbre Mur de Huy

4.738.608 euros, tel est l'estimation du montant total des réfections de voirie prévues dans le cadre du Pic (Plans d'Investissements Communaux) et du Pimaci (Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité) prévues par la Ville de Huy.

Les services de la Ville rentreront les différents projets de réfection à la Région wallonne pour la fin de ce mois de juillet. La Ville pourra ainsi obtenir pour les voiries retenues jusqu'à 60 % du coût total des travaux.

« C'est avec soin que les voiries rentrées dans le cadre de ce plan ont été choisies. D'autres réfections sont encore prévues et de manière générale le service des Travaux veille à réaliser les réparations là où cela est nécessaire. Nous continuerons de rentrer un maximum de voiries dans le cadre de ces plans. Il faut cependant se rendre compte que nous avons près de 150 km de voirie ! », explique le bourgmestre ff, Eric Dosogne.

Les voiries qui seront proposées pour les années 2022, 2023 et 2024 sont le chemin des Chapelles, la rue Yerpen, la rue des Trois-Pont, la rue Portelette, la rue Nicolas Jadot et la rue du Centre.

Un cheminement doux chaussée de Liège sera lui aussi proposé.

En ce qui concerne le chemin des Chapelles plus connu sous le nom « Le Mur de Huy », les travaux devraient être réalisés en deux phases afin de ne pas perturber la tenue de la Flèche wallonne, indique la Ville.